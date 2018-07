Azarenka assume topo e Wozniacki cai para o 4.º lugar

Já a russa Maria Sharapova, derrotada por Azarenka na decisão na Austrália, subiu da quarta para a terceira colocação e também ultrapassou a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que iniciou a competição australiana na liderança da listagem da WTA, mas caiu para o quarto posto.

Wozniacki não permaneceu no topo do ranking após ter sido eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália. Já a belga Kim Clijsters, que defendia a condição de atual campeã do Grand Slam realizado em Melbourne, despencou da 14.ª para a 30.ª posição, pois não conseguiu defender os pontos conquistados pelo título do ano passado.

O top 10 do ranking, por sua vez, contou com várias movimentações nesta segunda-feira. Além de ver três das quatro primeiras colocadas trocarem de postos, a nova listagem da WTA trouxe a polonesa Agnieszka Radwanska como sexta colocada. Antes do Aberto da Austrália, ela figurava no oitavo lugar.

A francesa Marion Bartoli também subiu duas posições e assumiu o sétimo lugar, enquanto a russa Vera Zvonareva e a chinesa Na Li caíram respectivamente da sétima e sexta colocações para oitava e a nona.

Com isso, apenas a australiana Samantha Stosur e a alemã Andrea Petkovic, respectivas quinta e décima colocadas, além de Petra Kvitova, se mantiveram no mesmo lugar no ranking entre as tenistas do top 10.

Roxane Vaisemberg é a brasileira mais bem colocada no ranking da WTA. Nesta segunda-feira, ela subiu da 300.ª para a 298.ª posição, enquanto Vivian Segnini, que deixou o 302.º lugar e assumiu o 301.º, é a atual tenista número 2 do País.

Ranking da WTA, 30/1:

1.ª Victoria Azarenka (BLR), 8.585 pontos

2.ª Petra Kvitova (RCH), 7.690

3.ª Maria Sharapova (RUS), 7.560

4.ª Caroline Wozniacki (DIN), 7.085

5.ª Samantha Stosur (AUS), 5.430

6.ª Agnieszka Radwanska (POL), 5.330

7.ª Marion Bartoli (FRA), 4.770

8.ª Vera Zvonareva (RUS), 4.695

9.ª Na Li (CHN), 4.450

10.ª Andrea Petkovic (ALE), 4.000

11.ª Francesca Schiavone (ITA), 3.640

12.ª Serena Williams (EUA), 3.580

13.ª Jelena Jankovic (SER), 3.295

14.ª Sabine Lisicki (ALE), 3.143

15.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.735

16.ª Dominika Cibulkova (ESQ),2.635

17.ª Shuai Peng (CHN), 2.580

18.ª Ana Ivanovic (SER), 2.535

19.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.526

20.ª Daniela Hantuchova (ESQ), 2.450

298.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 178

301.ª Vivian Segnini (BRA), 173

335.ª Teliana Pereira (BRA), 146

349.ª Maria Fernanda Alves (BRA), 132