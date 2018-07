Azarenka aumenta vantagem no ranking após título Com um início de temporada perfeito, a bielo-russa Victoria Azarenka permanece na liderança do ranking da WTA e ampliou a vantagem nesta segunda-feira, quando a lista foi atualizada, após a conquista do título do Torneio de Doha, no Catar, no último domingo. Agora, a número 1 do mundo está com 9.260 pontos.