Azarenka avança às oitavas de final em Indian Wells

Atual campeã em Indian Wells, Azarenka oscilou durante a partida, mas mesmo assim conseguiu obter a sua segunda vitória no torneio. Nas oitavas de final, ela vai encarar a polonesa Urszula Radwanska, 37ª colocada no ranking da WTA, que superou a norte-americana Jamie Hampton por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (9/7).

Também na noite de segunda-feira, a sérvia Ana Ivanovic, ex-número 1 do mundo, foi eliminada em Indian Wells ao perder para a alemã Mona Barthel por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/0. Nas oitavas de final, Barthel vai encarar a australiana Samantha Stosur.

CHAVE MASCULINA - Stanilas Wawrinka será o adversário de Roger Federer nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Número 18 do mundo, Wawrinka avançou no torneio californiano ao vencer o australiano Lleyton Hewitt, 98º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Federer está em vantagem de 12 a 1 no confronto entre os tenistas suíços e venceu o último duelo, no Masters 1000 de Xangai no ano passado.

Também na noite de segunda, Gilles Simon derrotou Benoit Pire, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4, em duelo entre tenistas franceses. Nas oitavas de final, Simon vai encarar o sul-africano Kevin Anderson.