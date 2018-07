Azarenka avança às semifinais no Torneio de Moscou

A bielo-russa Victoria Azarenka confirmou o seu favoritismo e garantiu presença nas semifinais do Torneio de Moscou, disputado em quadras rápidas. Nesta sexta-feira, a número 10 do mundo derrotou a local Alisa Kleybanova, 27ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 40 minutos.

Nas semifinais, Azarenka, que está garantida no Masters da WTA, torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em Doha, vai enfrentar a espanhola Maria Jose Martinez Sanchez, número 28 do mundo, que passou pela eslovaca Dominika Cibulkova.

Já a russa Maria Kirilenko, número 24 do mundo, avançou às semifinais ao derrotar a casaque Zarina Diyas, 268ª colocada do ranking da WTA e algoz da sérvia Jelena Jankovic, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Sua próxima oponente é a compatriota Vera Dushevina, número 53 do mundo, que eliminou a também russa Anna Chakvetadze (6/3 e 7/6).