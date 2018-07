Azarenka avança e enfrenta Sharapova em Roma

Com a vitória, Azarenka se credenciou para enfrentar outra russa, Maria Sharapova, na sequência do torneio. A ex-líder do ranking avançou ao bater a israelense Shahar Peer por duplo 6/2, mais cedo. Azarenka leva vantagem no duelo entre as duas tenistas, com três vitórias em cinco jogos disputados no circuito profissional.

Nas quartas de final, Sharapova poderá igualar o retrospecto e ainda se vingar da derrota sofrida na decisão do Torneio de Miami, em março. Na ocasião, Azarenka conquistara seu segundo título no piso rápido da Flórida.

Atual número quatro do mundo, a bielo-russa teve trabalho para vencer Pavlyuchenkova nesta quinta. Mesmo sofrendo duas quebras de saque, ela conseguiu faturar o primeiro set, abrindo vantagem no placar. A russa reagiu na segunda parcial e impôs outras três quebras à rival. Mas não aguentou o ritmo de Azarenka no terceiro set. A bielo-russa sacou melhor e não teve o serviço ameaçado, fechando o set decisivo com facilidade.