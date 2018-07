Azarenka avança e Errani é eliminada em Wimbledon

LONDRES - A bielorrussa Victoria Azarenka estreou com vitória em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, disputado em quadras de grama em Londres. Nesta segunda-feira, a número 2 do mundo superou uma torção no joelho, sofrida durante o segundo set, para derrotar a portuguesa Maria João Koehler, 106ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1 hora e 32 minutos.

No primeiro set, Azarenka venceu os três games de serviço de Koehler e perdeu o seu saque uma vez para triunfar por 6/1. A bielorrussa levou um susto na segunda parcial ao escorregar e torcer o joelho. Mesmo assim, ela dominou o set, conseguiu novamente três quebras de saque contra apenas uma da sua adversária, e triunfou por 6/2.

Classificada para a segunda rodada, Azarenka já conhece a sua próxima adversária em Wimbledon. A número 2 do mundo vai encarar a italiana Flavia Pennetta, 166ª colocada no ranking da WTA, que derrotou a britânica Elena Baltacha (6/4 e 6/1).

Já a italiana Sara Errani foi a vítima da primeira zebra nesta edição de Wimbledon ao ser eliminada na sua estreia. A número 5 do mundo, que foi semifinalista em Roland Garros, perdeu para a porto-riquenha Monica Puig, 65ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 22 minutos.

Bastante agressiva, Puig converteu quatro de oito break points na partida e perdeu o seu saque apenas uma vez. Além disso, teve 38 winners contra apenas 15 da italiana. Classificada para a segunda rodada, a porto-riquenha vai encarar a espanhola Siliva Soler Espinosa, que bateu a japonesa Misaki Doi (1/6, 6/4 e 6/1).

Número 12 do mundo, a sérvia Ana Ivanovic avançou na sua estreia em Wimbledon ao vencer a francesa Virginie Razzano, 158ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/0, em 1 hora e 7 minutos. Sua próxima adversária será a canadense Eugenie Bouchard, que bateu a Casaque Galina Voskoboeva (5/7, 7/6 e 6/4).

A checa Eva Birnerova venceu a norte-americana Varvara Lepchenko (6/2, 4/6 e 6/4) e vai encarar a ucraniana Lesia Tsurenko, que passou pela espanhola Lara Arruabarrena Vecino (6/1 e 6/3). A também checa Lucie Safarova bateu Lauren Davis (6/4 e 6/0) e enfrentará na segunda rodada a italiana Karin Knapp, que venceu a checa Lucie Hradecka (6/3 e 6/4). Já a francesa Alize Cornet superou a norte-americana Vania King (4/6, 6/3 e 6/1).