Azarenka bate eslovaca e vai às quartas em Cincinnati

Rybarikova conquistou no início de agosto o título do Torneio de Washington e fez boa campanha na semana passada, quando avançou até as quartas de final em Toronto. Dessa vez, porém, acabou sendo eliminada mais precocemente, no seu segundo duelo com a atual bicampeã do Aberto da Austrália, que também a derrotou na primeira rodada de Wimbledon em 2011.

Nesta quinta, Azarenka e Rybarikova fizeram um duelo com 13 quebras de serviço em 19 games, sendo que a bielo-russa conseguiu oito e só não converteu dois break points, além de ter salvado o seu serviço nove vezes.

Classificada para as quartas de final, Azarenka aguarda agora a definição da sua próxima adversária. A bielo-russa vai encarar a vencedora da partida entre a checa Petra Kvitova, número nove do mundo, e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, décima colocada no ranking da WTA.