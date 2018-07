Azarenka bate Kirilenko e fatura título em Moscou A bielo-russa Victoria Azarenka conquistou o título do Torneio de Moscou, neste domingo, ao superar na final a local Maria Kirilenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Atual número dez do mundo, Azarenka chegou ao seu quinto troféu de nível WTA na carreira.