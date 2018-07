Azarenka bate nova líder Serena e conquista bi em Doha

Azarenka volta a conquistar o Torneio de Doha após ter sido campeã também no ano passado. Foi o 16.º título da carreira da bielo-russa, que, apesar da conquista, cairá para a segunda colocação do ranking da WTA na próxima atualização, que será divulgada nesta segunda.

Como já era esperado, a partida deste domingo foi muito equilibrada, principalmente no primeiro set, decidido no tie-break após cada tenista quebrar o saque da adversária em uma oportunidade. Na segunda parcial, Serena passeou, aproveitou-se dos erros de Azarenka, mas no set de desempate foi a bielo-russa que não deu chances para a rival.

Este foi o segundo título de Azarenka nesta temporada, confirmando sua grande fase. Antes, a bielo-russa conquistou o Aberto da Austrália, única competição que havia disputado até então. De quebra, ela ainda diminuiu a freguesia diante de Serena Williams, que havia vencido 11 das 12 partidas anteriores entre elas.

Mesmo com a derrota, Serena Williams será oficializada como número 1 do mundo nesta segunda-feira, posto que não ocupava desde outubro de 2010. Ela já sabia que alcançaria a liderança do ranking se chegasse às semifinais em Doha, independentemente dos resultados de Azarenka. Isso porque a bielo-russa tinha muitos pontos a defender por ter sido campeã no ano passado, enquanto a norte-americana não disputou o torneio em 2012, quando sofria com problemas físicos.