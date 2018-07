Azarenka bate polonesa e fará final com Stosur em Doha

DOHA - A bielo-russa Victoria Azarenka deu continuidade ao grande momento que vive no tênis ao garantir vaga na final do Torneio de Doha, neste sábado. Atual líder do ranking mundial, ela avançou ao derrotar a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em uma das semifinais da competição realizada no Catar.

Com o novo triunfo, Azarenka acumulou a sua 16.ª vitória consecutiva no circuito da WTA, depois de ter sido campeã do Torneio de Sydney e do último Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano. Neste domingo, em busca da sua terceira conquista seguida, ela irá enfrentar a australiana Samantha Stosur, que neste sábado contou com a desistência da francesa Marion Bartoli, lesionada, após vencer o primeiro set por 6/3.

Cabeça de chave número 3 em Doha, Stosur tentará derrotar Azarenka pela primeira vez em sua carreira, sendo que a bielo-russa levou a melhor em cinco confrontos diante da atual quinta colocada do ranking mundial. O último deles aconteceu no Masters da WTA do ano passado, em Istambul, onde a australiana foi batida por duplo 6/2.

Para confirmar o seu favoritismo diante de Radwanska neste sábado, Azarenka exibiu eficiência no primeiro set, no qual aproveitou três das quatro chances que teve de quebrar o saque da polonesa, que ganhou um dos seus games ao converter o único break point cedido pela bielo-russa.

Já a segunda parcial do confronto foi marcado pela inconstância das duas tenistas, pois Radwanska teve o seu saque quebrado por mais três vezes, enquanto Azarenka acabou superada com o serviço na mão em duas oportunidades. A pequena vantagem neste fundamento, porém, foi suficiente para decretar o 6/4 que liquidou o confronto.