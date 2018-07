Azarenka bate Sharapova e fatura o Aberto da Austrália

A bielo-russa Victoria Azarenka conquistou neste sábado o título do Aberto da Austrália, realizado em Melbourne. Na decisão, a terceira colocada no ranking da WTA, se impôs diante da russa Maria Sharapova e derrotou a número 4 do mundo por incontestáveis 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, em apenas 1 hora e 22 minutos.

O título deste sábado foi o primeiro de um dos torneios do Grand Slam a ser conquistado por Azarenka, de 22 anos. Anteriormente, a melhor campanha da bielo-russa em um dos quatro principais campeonatos do tênis havia sido alcançada na edição de 2011 de Wimbledon, quando parou nas semifinais.

Além do título mais importante da sua carreira, Azarenka garantiu neste sábado a liderança do ranking da WTA, que antes era ocupada pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, eliminada precocemente no Aberto da Austrália. Em boa fase, a tenista bielo-russa já havia sido campeã neste ano do Torneio de Sydney, que serviu de preparação para o primeiro Grand Slam da temporada.

Azarenka fez campanha irrepreensível na sua sétima participação no Aberto da Austrália. Nas duas primeiras rodadas, a bielo-russa passou por Heather Watson e Casey Dellacqua em partidas definidas em menos de uma hora. Em seguida, derrotou Mona Barthel e Iveta Benesova. Nas quartas de final e semifinais, teve as partidas mais difíceis da sua campanha em Melbourne, ambas vencidas em três sets, contra Agnieszka Radwanska e Kim Clijsters, respectivamente.

Para a decisão, Azarenka chegou empatada no confronto direto com Sharapova em 3 a 3, mas com vitórias nas duas finais anteriores, disputadas em Stanford, em 2010, e em Miami, no ano passado. E a bielo-russa conseguiu superar a russa em mais uma decisão para faturar o décimo troféu da sua carreira.

Dona de três títulos dos torneios do Grand Slam, Sharapova voltou a ser batida em uma final de um dos principais campeonatos do tênis, como havia acontecido no ano passado, quando perdeu a decisão de Wimbledon para a checa Petra Kvitova. Assim, perdeu a chance de assumir a liderança do ranking da WTA, posição que não ocupa desde junho de 2008, e que passa a ser de Azarenka. No Aberto da Austrália, a russa já havia sido campeã em 2008 e vice em 2007.

Em boa fase, Azarenka conquistou neste sábado a sua 12ª vitória consecutiva em 2012. Após um início tenso, a bielo-russa teve o controle total da decisão, tendo vencido nove games seguidos. Além disso, perdeu apenas um após ser batida nos dois primeiros. Ela e Sharapova terminaram a partida com 14 winners cada. Mas Azarenka cometeu apenas 12 erros não-forçados, contra 30 da russa.

Sharapova começou melhor a decisão, se aproveitando do nervosismo inicial da adversária, e obteve uma quebra de serviço logo no primeiro game e em seguida confirmou o seu saque para abrir 2/0. A reação de Azarenka, porém, foi imediata. A tenista bielo-russa venceu três games seguidos, com uma quebra de serviço, para equilibrar a decisão.

A parcial seguiu sem novas quebras de serviço até o oitavo quando game, quando Sharapova não conseguiu confirmar o seu saque. Liderando por 5/3, Azarenka venceu o game seguinte no seu saque para fechar a parcial em 6/3.

Embalada, a tenista bielo-russa continuou melhor do que Sharapova e conseguiu uma quebra de serviço logo no primeiro game do segundo set. A quebra se repetiu no terceiro game. Em seguida, ela abriu 4/0 ao confirmar o seu saque.

Com uma postura agressiva, Azarenka tinha o jogo sob total controle. Assim, conseguiu nova quebra de saque no quinto game e depois confirmou o seu saque para aplicar um "pneu" (6/0) e conquistar o seu primeiro título do Aberto da Austrália na sua primeira final de um dos torneios do Grand Slam, o que lhe rendeu a liderança do ranking da WTA.