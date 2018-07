Azarenka bate Wozniacki e e vai à semi em Cincinnati A bielo-russa Victoria Azarenka se classificou na noite de sexta-feira para as semifinais do Torneio de Cincinnati. A número 2 do mundo avançou nos Estados Unidos ao derrotar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, 10ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 52 minutos.