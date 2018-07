Azarenka confirma favoritismo e vai à semifinal em Linz

Até agora, em três jogos disputados em Linz, Azarenka perdeu apenas oito games. Assim, caminha tranquila para conquistar mais um título. Na semifinal deste sábado, ela irá jogar contra a romena Irina-Camelia Begu, que venceu a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 6/4, 1/6 e 6/2.

A outra semifinal do torneio austríaco, que distribui um total de US$ 220 mil em prêmios, também foi definida nesta sexta-feira. E teve um resultado surpreendente, com a eliminação da sérvia Ana Ivanovic diante da belga Kirsten Flipkens, que irá enfrentar agora a alemã Julia Goerges.

Ex-número 1 do mundo, Ivanovic ocupa agora o 12º lugar no ranking e era a segunda cabeça de chave em Linz. Mas acabou perdendo nesta sexta-feira para Flipkens, que fez 6/4 e 6/0. Enquanto isso, Goerges passou com facilidade pela sueca Sofia Arvidsson, também por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4).