Azarenka supera norte-americana e avança às quartas do US Open

Depois da partida duríssima contra a alemã Angelique Kerber, na terceira rodada, a bielo-russa Victoria Azarenka teve menos trabalho nesta segunda-feira para derrotar a local Varvara Lepchenko e avançar às quartas de final do US Open. A ex-número 1 do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Na fase de quartas de final, que disputará pela quarta vez em Nova York, Azarenka deve ter um novo jogo complicado pela frente. Sua adversária sairá do confronto entre a romena Simona Halep, atual número dois do mundo, e a alemã Sabine Lisicki. Elas se enfrentam ainda nesta segunda.

Para avançar no US Open, Azarenka contou com seu bom saque e maior regularidade que a rival, 46ª do ranking. Ela venceu 70% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e cometeu menos erros não forçados: 16 a 19.

Com este desempenho, a favorita dominou com facilidade o set inicial. Obteve duas quebras de saque e não teve o serviço ameaçado. Na segunda parcial encontrou maior dificuldade. Chegou a perder o saque por duas vezes. Só não precisou disputar o terceiro set porque faturou três quebras e ficou em vantagem para fechar o jogo após 1h38min.

Com o triunfo, ainda faltam três jogos para definir todos os confrontos das quartas de final da chave feminina. Além do duelo entre Halep e Lisicki, haverá Petra Kvitova x Johanna Konta e Samantha Stosur x Flavia Pennetta. Já estão definidos nas quartas: Serena Williams x Venus Williams e Kristina Mladenovic x Roberta Vinci.