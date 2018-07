Azarenka derrota Goerges e fatura título em Linz Victoria Azarenka confirmou o favoritismo neste domingo e faturou o título do Torneio de Linz, na Áustria. A número 1 do mundo, no entanto, teve mais trabalho do que esperava para superar a alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h17min de partida.