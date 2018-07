Azarenka derrota romena e decide título contra Goerges

Com este resultado, a número 1 do mundo avançou a sua nona final da temporada. Em Linz, ela buscará o sexto título do ano. Sua adversária será a alemã Julia Goerges, que teve mais trabalho para chegar à decisão. Precisou de 3 sets para superar a belga Kirsten Flipkens por 1/6, 6/2 e 6/3.

"Obviamente eu serei a ''zebra'', porque ela é a número 1 do mundo", admitiu Goerges, que tem apenas dois títulos na carreira, nenhum deles conquistado neste ano. "Terei que fazer o meu melhor jogo, focada em mim mesmo para mostrar a ela como posso ser perigosa em quadra", comentou a alemã.

Azarenka leva vantagem no confronto direto contra sua rival deste domingo. São 3 vitórias e apenas uma derrota, sofrida no Torneio de Stuttgart, na temporada passada. No único confronto entre elas neste ano, a bielo-russa levou a melhor em Indian Wells, em março.