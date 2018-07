Azarenka derrota Venus e decide Torneio de Doha com Safarova

A bielo-russa Victoria Azarenka interrompeu um retrospecto negativo para encerrar um jejum de mais de um ano sem se classificar para a decisão de um evento do circuito da WTA. Nesta sexta-feira, a número 48 do mundo derrotou a norte-americana Venus Williams, 17ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4, em 2 horas e 18 minutos, pelas semifinais do Torneio de Doha.

Azarenka entrou em quadra nesta sexta-feira sob o peso de ter perdido os quatro duelos anteriores para Venus, mas conseguiu a sua primeira vitória no confronto entre ex-líderes do ranking. Assim, se classificou para a sua primeira decisão desde janeiro de 2014, quando foi batida pela irmã de Venus, Serena Williams, no Torneio de Brisbane.

Depois disso, Azarenka sofreu com várias lesões, se afastando do grupo das melhores tenistas do mundo. Agora, porém, a bielo-russa vai disputar a decisão em Doha. A adversária da bielo-russa será a checa Lucie Safarova, número 15 do mundo, que nesta sexta-feira derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro, 14ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.