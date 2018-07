Azarenka desiste de jogar em Dubai por lesão no pé A bielo-russa Victoria Azarenka anunciou nesta terça-feira que não irá participar do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A tenista, que está em segundo lugar no ranking da WTA, desistiu de participar da competição por causa de uma leão óssea no pé. Na sua estreia, na segunda rodada, ela iria enfrentar a vencedora do jogo entre a eslovaca Dominika Cibulkova e a russa Nadia Petrova.