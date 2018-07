Azarenka desiste e Sharapova pega Wozniacki na semi A russa Maria Sharapova contou com a sorte nesta sexta-feira para alcançar a semifinal do Torneio de Roma. Após perder o primeiro set por 6/4, a ex-número 1 do mundo não precisou reagir no placar para vencer a partida contra a bielo-russa Victoria Azarenka, que abandonou no início da segunda parcial.