Azarenka desiste e Venus é eliminada logo na estreia em Cincinnati

O Torneio de Cincinnati sofreu duas baixas de peso nesta terça-feira. A norte-americana Venus Williams e a bielo-russa Victoria Azarenka, ambas ex-líderes do ranking, deixaram a competição norte-americana. Venus foi eliminada logo na primeira rodada, enquanto Azarenka desistiu antes da estreia, por lesão.

Atual campeã, Azarenka estrearia em Cincinnati nesta terça, mas acabou abandonando o torneio por conta de uma lesão no joelho direito. Mesmo decepcionada, ela garantiu que estará recuperada a tempo de jogar o US Open, a partir do dia 25, em Nova York. Em seu lugar, entrou a alemã Mona Barthel na chave desta semana.

Azarenka vem enfrentando uma temporada difícil em razão dos problemas físicos. Neste ano, ela já perdeu três meses de competições, entre março e junho, por conta de uma contusão no pé. Com o abandono desta terça, ela deve perder pontos suficientes no ranking para deixar o Top 10.

Após o abandono da bielo-russa, Venus Williams se despediu de Cincinnati ao ser superada pela checa Lucie Safarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, Safarova vai enfrentar a casaque Zarina Diyas, que avançou na chave ao vencer a romena Irina Begu por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5).

A eslovaca Daniela Hantuchova, ex-Top 10, também foi eliminada nesta terça. Ela perdeu da russa Ekaterina Makarova por duplo 6/2. Ainda nesta tarde, avançaram em Cincinnati a espanhola Carla Suárez Navarro, a local Christina McHale e a japonesa Kurumi Nara.