Azarenka diz que pretende voltar ao circuito antes de Wimbledon

A tenista bielo-russa Victoria Azarenka revelou nesta segunda-feira que pretende voltar ao circuito profissional antes de Wimbledon. A ex-número 1 do mundo está afastada das competições desde julho do ano passado, quando anunciou que estava grávida. Seu filho nasceu em dezembro.

Com o anúncio, ela antecipa em algumas semanas o retorno às quadras. Inicialmente, Azarenka havia previsto voltar aos torneios em Stanford, nos Estados Unidos, no fim de julho. Depois, revelou intenção de competir em Wimbledon, que começo no dia 3 de julho. Agora ela avisou que quer disputar algum torneio preparatório para o Grand Slam inglês.

"O meu treinamento vem evoluindo muito bem e me sinto pronta para começar a competir", declarou Azarenka, que alcançou o topo do ranking entre 2012 e 2013. "Vou definir o meu calendário antes de Wimbledon nos próximos dias. Quero jogar um dos torneios preparatórios na grama antes de Wimbledon."

Azarenka é dona de dois títulos de Grand Slam, ambos no Aberto da Austrália, e tem ainda dois vice-campeonatos no US Open. Em Wimbledon, ela nunca foi além das semifinais.