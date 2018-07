Azarenka diz que realizou sonho com título na Austrália A bielo-russa Victoria Azarenka não escondeu a satisfação com as conquistas que obteve em Melbourne. Neste sábado, ela faturou o título do Aberto da Austrália ao derrotar na decisão da chave feminina a russa Maria Sharapova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. E a conquista lhe rendeu a liderança do ranking da WTA. Assim, Azarenka reconheceu estar realizando um sonho.