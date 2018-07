Azarenka e Bartoli abandonam no Torneio de Charleston

Número nove do mundo, Azarenka acusou uma lesão e abandonou o jogo no segundo set, quando vencia a qualifier Christina McHale, dos Estados Unidos, por 6/2 e 2/2. Na terceira rodada, McHale enfrentará a compatriota Melanie Oudin, que despachou a austríaca Sophie Ferguson por 6/2 e 6/4.

Bartoli, 12.ª do ranking, também não conseguiu chegar ao fim do seu jogo., com a chinesa Shuai Peng. A francesa venceu a primeira parcial, por 6/2, cedeu o empate no segundo set - 7/6 (7/2) - e perdia o terceiro set por 4/3 quando decidiu abandonar a partida. Na próxima rodada, Peng vai encarar a russa Elena Vesnina, que derrotou a sueca Sofia Arvidsson por 7/5 e 6/2.

Já as cabeças de chave, Nadia Petrova e Alona Bondarenko não decepcionaram e avançaram à terceira rodada. Petrova superou a americana Vania King com tranquilidade por 6/2 e 6/1, enquanto a ucraniana passou pela americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 7/5.

Na terceira rodada, Bondarenko terá pela frente a russa Vera Zvonareva. Petrova, por sua vez, vai duelar com a canadense Aleksandra Wozniak.

Completando a rodada desta quarta, a alemã Angelique Kerber eliminou a austríaca Monique Adamczak, por 6/3 e 6/2. Kerber será a adversária da eslovaca Daniela Hantuchova na sequência do torneio.