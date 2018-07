Azarenka e Cibulkova estreiam com vitória em Tóquio e Lisicki cai

Duas das principais favoritas ao título em Tóquio, a bielorrussa Victoria Azarenka e a eslovaca Dominika Cibulkova estrearam com vitória nesta terça-feira no torneio disputado no Japão. Já a alemã Sabine Lisicki, campeã em Hong Kong no fim de semana, foi eliminada logo na primeira rodada.

Diante da veterana Kimiko Date-Krumm, Azarenka teve um lento início de partida, mas iniciou reação fulminante no segundo set, com direito a um "pneu", e venceu a local pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/2. Na sequência, Azarenka terá pela frente Ana Ivanovic. Terceira cabeça de chave, a sérvia estreará direto na segunda rodada.

Dominika Cibulkova, sexta pré-classificada, teve menos trabalho na rodada de abertura. Ela cedeu apenas quatro games à belga Kirsten Flipkens na vitória por 6/1 e 6/3. Finalista do Aberto da Austrália, a eslovaca vai duelar em seguida com a norte-americana Coco Vandeweghe, que avançou na chave ao despachar a russa Alla Kudryavtseva por 6/2 e 7/5.

Tentando se recuperar no circuito, Sabine Lisicki não aguentou a sequência de jogos na Ásia e, depois de vencer em Hong Kong, caiu diante da australiana Casey Dellacqua em três sets: 6/7 (5/7), 7/5 e 6/2.

Não foi a única decepção do dia. A experiente eslovaca Daniela Hantuchova foi derrotada pela também australiana Jarmila Gajdosova por 6/2 e 5/7. Gajdosova agora terá pela frente a dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda cabeça de chave em Tóquio e vice-campeã do US Open.

Ainda nesta terça, a espanhola Carla Suárez Navarro eliminou a local Kurumi Nara por 6/1, 2/6 e 6/2, enquanto a russa Daria Gavrilova superou a norte-americana Lauren Davis por 4/6, 6/4 e 6/4.