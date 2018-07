Azarenka e Cibulkova são eliminadas na estreia em Brisbane

Não foi no primeiro jogo de 2015 que a bielorrussa Victoria Azarenka deixou para trás a decepcionante temporada 2014, quando sofreu com várias lesões. Nesta segunda-feira, a hoje número 42 do mundo foi eliminada na sua partida de estreia no Torneio de Brisbane, na Austrália, ao perder para a checa Karolina Pliskova, 23.ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4, em 3 horas e 13 minutos.

Azarenka apresentou problemas no saque, tanto que cometeu nove duplas faltas, contra apenas duas de Pliskova, e fez três aces, além de ter sofrido nove. Assim, caiu precocemente no torneio em que foi vice-campeã no ano passado. Já Pliskova vai enfrentar nas oitavas de final a russa Alla Kudryavtseva, número 100 do mundo, que venceu a norte-americana Bethanie Mattek-Sands (6/4 e 6/2).

Número 9 do mundo, a alemã Angelique Kerber avançou em Brisbane ao derrotar a francesa Caroline Garcia, 36.ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Sua adversária nas oitavas de final será a russa Daria Gavrilova, que passou pela norte-americana Alison Riske (7/5 e 6/3).

A eslovaca Dominika Cibulkova, número 11 do mundo, perdeu na sua estreia em Brisbane para a norte-americana Madison Keys, 30.ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Keys agora vai enfrentar a compatriota Varvara Lepchenko.

A rodada desta segunda-feira também definiu a casaque Yaroslava Shvedova, a australiana Jarmila Gajdosova e a croata Mirjana Lucic-Baroni como adversárias da russa Maria Sharapova, da sérvia Ana Ivanovic e da espanhola Cara Suárez Navarro, respectivamente, nas oitavas de final. A norte-americana Madison Brengle também triunfou na sua estreia em Brisbane nesta segunda.