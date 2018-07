Azarenka e Halep ganham e avançam no Torneio de Miami

Em duelo de ex-líderes do ranking, a bielorrussa Victoria Azarenka superou a sérvia Jelena Jankovic nesta sexta-feira e avançou na chave do Torneio de Miami. Tentando recuperar sua melhor forma no circuito, Azarenka não deu chances à rival e venceu por 2 sets a 0, pelo contundente placar de 6/1 e 6/1.

Na segunda rodada, a bielorrussa vai enfrentar a búlgara Tsvetana Pironkova. Em Miami, Azarenka tenta confirmar a nova boa fase, após ficar afastada durante a maior parte da temporada passada. Em Doha, chegou à final, e, em Indian Wells, só não foi longe porque esbarrou em Maria Sharapova logo em sua segunda partida.

Se continuar avançando na chave, Azarenka poderá cruzar com a romena Simona Halep nas oitavas de final. Atual número 3 do mundo, Halep venceu a checa Nicole Vaidisova por 6/4, 2/6 e 6/1, em sua estreia nesta sexta-feira.

Antes de um possível confronto com Azarenka, a tenista da Romênia vai duelar com a jovem italiana Camila Giorgi. A atleta de 23 anos avançou ao eliminar a belga Alison Van Uytvanck por 6/3 e 6/2.

Ainda nesta sexta a norte-americana Catherine Bellis surpreendeu em Miami ao despachar a casaque Zarina Diyas por 6/2 e 6/1. Catherine tem apenas 15 anos e em sua próxima partida tem boas chances de cruzar com ninguém menos que Serena Williams. Para tanto, a veterana precisa vencer a romena Monica Niculescu nesta noite.

Avançaram também na chave de Miami nesta sexta a espanhola Garbiñe Muguruza, a russa Svetlana Kuznetsova e a sueca Johana Larsson.