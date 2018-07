Azarenka e Ivanovic estreiam com vitória em Miami Atual campeã do Torneio de Miami, a bielo-russa Victoria Azarenka iniciou a busca pelo bicampeonato nesta sexta-feira com vitória sobre a holandesa Michaella Krajicek por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. A número 1 do mundo chegou a sua 24ª vitória seguida, ainda sem derrotas na temporada 2012.