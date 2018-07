Azarenka e Kerber vencem e se enfrentam na Austrália

A alemã Angelique Kerber e a bielorrussa Victoria Azarenka triunfaram nesta segunda-feira em partidas definidas em dois sets e agora vão se enfrentar em um dos confrontos das quartas de final do Aberto da Austrália, que também terão um duelo entre duas "zebras", a chinesa Shuai Zhang e a britânica Johanna Konta.

Vivendo um bom início de temporada, Azarenka, a número 16 do mundo, se manteve sem perder sets nesta edição do Aberto da Austrália ao superar a checa Barbora Strycova, 48ª colocada no ranking da WTA, por 6/2 e 6/4, em 1 hora e 25 minutos.

Esta foi a quinta vitória de Azarenka em cinco duelos com Strycova, a quem também já havia derrotado nas duas edições anteriores do Aberto da Austrália. Com o triunfo, a bielo-russa se classificou pela quarta vez nos últimos cinco anos às quartas de final em Melbourne.

Campeã do Aberto da Austrália em 2012 e 2013, Azarenka agora terá pela frente a alemã Angelique Kerber, a quem superou na decisão do Torneio de Brisbane deste ano, no seu sexto triunfo em seis duelos com a sua próxima rival em Melbourne.

Nesta segunda, Kerber, a número 6 do mundo, se deu melhor em um duelo com outra tenista alemã, superando Annika Beck, 55ª colocada no ranking da WTA, por 6/4 e 6/0. Com isso, avançou pela primeira vez na sua carreira às quartas de final do Aberto da Austrália.

Após "furar" o qualifying do Aberto da Austrália e entrar no torneio sem ter vencido sequer um jogo nos torneios do Grand Slam, com 14 derrotas, Zhang, apenas a número 133 do mundo, se classificou às quartas de final ao bater a norte-americana Madison Keys, 17ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3.

A vitória de Zhang foi facilitada pela condição física de Keys, que recebeu atendimento médico em razão de uma lesão na coxa direita. Sua próxima adversária vai ser Konta, que pela primeira vez está participando da chave principal do Aberto da Austrália.

Número 47 do mundo, a britânica avançou ao superar a russa Ekaterina Makarova, 24ª colocada no ranking, após uma batalha de 3 horas e 4 minutos por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 8/6.

Os outros dois duelos das quartas de final do Aberto da Austrália já estavam definidos e serão: Serena Williams (Estados Unidos) x Maria Sharapova (Rússia) e Agnieszka Radwanska (Polônia) x Carla Suárez Navarro (Espanha).