Azarenka e Kvitova avançam à 3ª rodada em Wimbledon Favoritas ao título, a atual campeã Petra Kvitova e a número dois do mundo Victoria Azarenka avançaram à terceira rodada de Wimbledon com boas vitórias nesta quinta-feira. Atual quarta colocada do ranking, a checa derrotou a britânica Elena Baltacha por 6/0 e 6/4.