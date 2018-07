Azarenka e Kvitova vencem e fazem final em Madri A bielo-russa Victoria Azarenka e a checa Petra Kvitova vão se enfrentar na final do Torneio de Madri, na Espanha, realizado em quadras de saibro, no domingo. Neste sábado, as duas tenistas triunfaram nas semifinais com certa facilidade, em partidas definidas em apenas dois sets. Azarenka chega na decisão em vantagem de 2 a 1 no confronto direto com Kvitova.