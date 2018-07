Azarenka e Kvitova vencem na estreia em Nova York

As tenistas favoritas não tiveram dificuldade para vencer seus jogos de estreia no US Open nesta terça-feira. Petra Kvitova, Eugenie Bouchard, Ana Ivanovic e Samantha Stosur venceram suas rivais em sets diretos no piso duro de Nova York. Já Flavia Pennetta e Victoria Azarenka precisaram de três parciais para avançar à segunda rodada.

A checa Petra Kvitova foi quem teve menos trabalho para vencer nesta terça. Ela cedeu apenas um game à francesa Kristina Mladenovic no triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Na sequência, ela vai duelar com a compatriota Petra Cetkovska, que avançou ao superar outra tenista da República Checa, Klara Koukalova, por 6/1, 2/6 e 6/3.

A canadense Eugenie Bouchard, que vinha de resultados ruins nas últimas semanas, passou pela bielo-russa Olga Govortsova por 6/2 e 6/1. Sua próxima adversária será a romena Sorana Cirstea, que arrasou a britânica Heather Watson por duplo 6/1.

Com direito a um "pneu", a sérvia Ana Ivanovic bateu a local Alison Riske por 6/3 e 6/0. E, em seguida, vai encarar a checa Karolina Pliskova, que superou a austríaca Yvonne Meusburger por duplo 6/2.

Campeã em 2011, a australiana Samantha Stosur também suou pouco para vencer na rodada de abertura. Contra a local Lauren Davis, obteve o triunfo por 6/1 e 6/4. A estoniana Kaia Kanepi, que eliminou a francesa Pauline Parmentier por 7/6 (7/3), 3/6 e 6/1, será rival de Stosur na segunda rodada.

A bielo-russa Victoria Azarenka, finalista das duas últimas edições do US Open, teve trabalho para despachar a japonesa Misaki Doi. Em três sets, fechou a partida por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/1. Na sequência, a ex-número 1 do mundo vai duelar com a local Christina McHale, que avançou na chave ao derrotar a sul-africana Chanelle Scheepers por 6/2, 1/6 e 7/6 (7/5).

A italiana Flavia Pennetta, 11ª cabeça de chave, fez um duelo complicado contra a alemã Julia Goerges, mas levou a melhor, pelo placar de 6/3, 4/6 e 6/1. A russa Ekaterina Makarova, 17ª pré-classificada, também avançou, ao superar a local Grace Min por 6/4 e 6/2.

O segundo dia de competições em Nova York contou com a primeira zebra da chave feminina. A russa Svetlana Kuznetsova, campeã em 2004, caiu logo na estreia, diante da neozelandesa Marina Erakovic por 3/6, 6/2 e 7/6 (7/3).

A eslovaca Dominika Cibulkova também decepcionou ao ser eliminada na estreia por uma rival de apenas 15 anos, a local Catherine Bellis. A atleta da casa se tornou a tenista mais jovem a vencer uma partida do US Open em 18 anos ao fazer 6/1, 4/6 e 6/4 sobre Cibulkova.

Ainda nesta terça-feira, avançaram à segunda rodada as locais Shelby Rogers e Varvara Lepchenko, a australiana Casey Dellacqua, a checa Barbora Zahlavova Strycova, a alemã Mona Barthel, a russa Elena Vesnina, a eslovena Polona Hercog, a chinesa Qiang Wang, a casaque Zarina Diyas e a romena Monica Niculescu.