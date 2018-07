Azarenka e parceiro de Bruno Soares perdem nas duplas mistas em Wimbledon

A bielo-russa Victoria Azarenka e o escocês Jamie Murray, parceiro do brasileiro Bruno Soares nas duplas masculinas, foram derrotados na final da chave mista de Wimbledon, neste domingo. Eles foram batidos pelo austríaco Alexander Peya e pela americana Nicole Melichar por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3.

Jamie, irmão mais velho de Andy Murray, defendia o título conquistado com a suíça Martina Hingis, no ano passado. Desta vez, diante da aposentadoria da parceira, ele formou dupla com Azarenka, ex-número 1 do mundo que tenta retomar sua melhor forma técnica em simples.

Mas, por coincidência, o atual parceiro de Bruno Soares foi batido pelo ex-companheiro do brasileiro nas duplas masculinas. Peya, enfim, faturou seu primeiro título de Grand Slam da carreira, após bater na trave ao lado de Soares e de outros parceiros.

"Wimbledon sempre foi uma referência para mim. Quando criança, eu jogava no meu jardim, com meu irmão, pensando no torneio. Então, sentar aqui agora e ser um campeão de Wimbledon é, com certeza, uma sensação incrível", comemorou o austríaco, de 38 anos.