Azarenka e Radwanska sofrem, mas avançam no aberto da Austrália

MELBOURNE - A bielo-russa Victoria Azarenka e a polonesa Agnieszka Radwanska sofreram um pouco, mas confirmaram favoritismo em suas respectivas estreias no Aberto da Austrália, nesta terça-feira. A primeira delas, que defende a condição de atual bicampeã em Melbourne, venceu a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, enquanto a jogadora da Polônia, quinta cabeça de chave, precisou atuar em três parciais para eliminar a casaque Yulia Putintseva por 6/0, 5/7 e 6/2.

Assim, Azarenka terá pela frente na segunda rodada a checa Barbora Zahlavova Strycova, que nesta terça passou pela taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1, com 6/1, 4/6 e 6/1. Já Radwanska pegará na próxima fase a bielo-russa Olga Govortsova, que na estreia superou a chinesa Ying-Ying Duan por 6/0 e 7/6 (8/6).

No jogo desta terça, Azarenka chegou a ver Larsson sacar duas vezes para fechar o primeiro set, mas a vice-líder do ranking mundial se salvou e levou a disputa da parcial ao tie-break para abrir vantagem. Neste primeiro set, por sinal, cada tenista converteu três break points. Já no segundo, com duas quebras em duas chances e sem ter o seu serviço ameaçado, a bielo-russa fechou o duelo em 6/2.

Já Radwanska parecia que daria uma surra em sua adversária ao aplicar um "pneu" (6/0) no primeiro set, mas levou um susto ao cair na segunda parcial, na qual Putintseva converteu dois de cinco break points para fazer 7/5. No set derradeiro, porém, a polonesa voltou a dominar e, com três quebras em quatro oportunidades, liquidou o jogo em 6/2.

Outra cabeça de chave de destaque que estreou com vitória nesta terça foi Jelena Jankovic. Oitava pré-classificada, a sérvia arrasou a japonesa Misaki Doi com parciais de 6/1 e 6/2. A próxima adversária da ex-líder do ranking mundial será outra japonesa: Ayumi Morita, que na primeira rodada derrotou a ucraniana Nadiya Kichenok por 6/2 e 7/6 (7/5).

Outra ex-líder do tênis feminino a estrear com vitória nesta terça foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki, décima cabeça de chave, que superou a espanhola Lourdes Dominguez Lino por 2 sets a 0, com 6/0 e 6/2.

Também no grupo de cabeças de chave, a romena Simona Halep, a norte-americana Sloane Stephens, a espanhola Carla Suárez Navarro, a francesa Alize Cornet e a eslovaca Dominika Cibulkova foram outras que estrearam com triunfos nesta terça. A última delas eliminou a italiana Francesca Schiavone ao aplicar 6/3 e 6/4.

Já a russa Svetlana Kuznetsova não conseguiu justificar a condição de 19ª pré-classificada ao cair por duplo 6/3 diante da ucraniana Elina Svitolina. A estoniana Kaia Kanepi, 24ª cabeça de chave, também perdeu na estreia. Acabou batida pela espanhola Garbine Muguruza, que ganhou por 2 sets a 1, com 6/2, 2/6 e 6/2. O mesmo valeu para a romena Sorana Cirstea, 21ª na lista de favoritas, derrotada pela neozelandesa Marina Erakovic por 6/4 e 7/6 (8/6).