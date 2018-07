Azarenka e Serena avançam à 3ª rodada no Aberto da Austrália

Candidatas ao título do Aberto da Austrália de tênis, a bielo-russa Victoria Azarenka e a norte-americana Serena Williams avançaram com facilidade para a terceira rodada do primeiro Grand Slam da temporada. Nesta quinta-feira, Azarenka, a atual número 1 do mundo, derrotou a grega Eleni Daniilidou, 94ª colocada no ranking da WTA por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Azarenka terminou a partida com 21 winners e sete erros não-forçados, contra 13 bolas vencedoras e 20 equívocos da sua oponente em uma partida que durou apenas 55 minutos. Na próxima fase do Aberto da Austrália, a número 1 do mundo e atual campeã do primeiro Grand Slam da temporada, vai encarar a norte-americana Jamie Hampton, 63ª colocada no ranking da WTA, que nesta quinta venceu a tailandesa Luksika Kumkhum (6/1 e 6/2).

Com essa vitória, Azarenka segue na rota para realizar uma possível semifinal com Serena. Nesta quinta, a norte-americana, que levou um susto na rodada anterior ao torcer o tornozelo, derrotou a espanhola Garbine Muguruza, de apenas 19 anos e 112º colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em 1 hora e 15 minutos.

Mesmo sem muito esforço, Serena dominou o confronto, com 10 aces, 28 winners e 20 erros não-forçados, diante de 28 equívocos, 15 bolas vencedoras e três aces da sua adversária. Na terceira rodada, a norte-americana vai enfrentar a japonesa Ayumi Morita, número 72 do mundo, que venceu a alemã Annika Beck (6/2 e 6/0).

Também nesta quinta, a dinamarquesa Caroline Wozniacki avançou sem problemas para a terceira rodada do Aberto da Austrália. A ex-número 1 do mundo superou a croata Donna Vekic, de apenas 16 anos e 111ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1 horas e 22 minutos.

A número 10 do mundo terminou o jogo com mais erros não-forçados (15) do que winners (13), mas mesmo assim conseguiu triunfar com facilidade. Vekic teve 32 equívocos e 18 bolas vencedoras na partida. A próxima adversária de Wozniacki será a ucraniana Lesia Tsurenko, 85ª colocada no ranking da WTA, que venceu a russa Daria Gabrilova (7/5 e 6/3).

Tenista mais velha a vencer uma partida do Aberto da Austrália, a japonesa Kimiko Date Krumm conquistou mais um triunfo em Melbourne. Nesta quinta, a tenista de 42 anos e 100ª colocada no ranking da WTA, derrotou a israelense Shahar Peer, número 90 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Na terceira rodada, a sua oponente será a sérvia Bojana Jovanoviski, que bateu a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com um duplo 7/5.

A norte-americana Sloane Stephens, a espanhola Carla Suarez Navarro, a belga Yanina Wickmayer, as russas Svetlana Kuznetsova, Maria Kirilenko e Elena Venina e a italiana Roberta Vinci também avançaram nesta quinta para a terceira rodada do Aberto da Austrália.