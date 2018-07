Azarenka e Serena vão abrir temporada na Tailândia

O presidente da Associação de Tênis da Tailândia, Suwat Lipatapanlop, afirmou nesta segunda-feira que está "encantado" que elas tenham escolhido começar a próxima temporada no país.

O dirigente disse que o torneio, usado por muitos jogadores como preparação para o brasileiro, pode ser uma "oportunidade única na vida dos fãs tailandeses de assistirem um jogo de Serena".

A norte-americana vai começar a próxima temporada tentando repetir o domínio dos últimos meses do tênis, que incluiu títulos de Wimbledon, do US Open e do torneio de simples dos Jogos Olímpicos de Londres, além do Masters da WTA, vencido no último domingo.

Azarenka vai fechar a temporada, em que foi campeã do Aberto da Austrália, como número 1 do mundo. Neste ano, a bielo-russa foi campeã do torneio de exibição tailandês, enquanto Serena vai jogar pela primeira vez a competição amistosa.