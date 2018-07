Azarenka é surpreendida por Venus na estreia em Tóquio

Ex-líder do ranking mundial e irmã mais velha de Serena Williams, atual tenista número 1 do mundo, Venus se garantiu nas oitavas de final no Japão com o expressivo resultado e terá como próxima adversária a romena Simona Halep, que nesta terça bateu a alemã Andrea Petkovic por 7/6 (7/4) e 6/3.

Apesar do teórico favoritismo de Azarenka, essa foi a terceira vitória de Venus em três jogos com a bielo-russa, anteriormente batida pela norte-americana na Olimpíada de Pequim, em 2008, e no Torneio de Dubai de 2010, em ambas ocasiões também em sets diretos.

Desta vez, Venus exibiu força ao aproveitar cinco de 11 chances de quebrar o saque de Azarenka, que só converteu dois de seis break points. A norte-americana também ganhou 75% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

RADWANSKA AVANÇA - Já a polonesa Agnieszka Radwanska, segunda cabeça de chave em Tóquio, confirmou com relativa tranquilidade o seu favoritismo em sua estreia ao derrotar a canadense Aleksandra Wozniak por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/0, nesta terça.

Com isso, a atual quarta colocada do ranking mundial se garantiu nas oitavas de final. A sua próxima adversária será a eslovaca Dominika Cibulkova, que nesta segunda rodada no Japão superou a australiana Casey Dellacqua por 7/5 e 6/3.

Outra cabeça de chave de destaque que estreou com vitória nesta terça foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki. Quarta pré-classificada, ela derrotou a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/3, e também foi às oitavas de final.

Desta forma, a atual oitava colocada do ranking mundial terá pela frente na próxima fase a eslovaca Magdalena Rybarikova, que na segunda rodada passou pela belga Kirsten Flipkens, também com parciais de 6/2 e 6/3.

A sérvia Jelena Jankovic, por sua vez, justificou a condição de sexta cabeça de chave em sua estreia ao eliminar a japonesa Ayumi Morita, batida por 6/4 e 6/1. A sua próxima rival será a canadense Eugenie Bouchard, que despachou a norte-americana Sloane Stephens, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (9/7) E 6/3.

Ana Ivanovic, outra sérvia que já liderou o ranking mundial como Jankovic, também avançou às oitavas de final ao arrasar a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Assim, ela se credenciou para encarar na próxima fase a alemã Angelique Kerber, quinta cabeça de chave.

ERRANI FORA - Atual sexta colocada do ranking mundial e terceira pré-classificada em Tóquio, a italiana Sara Errani decepcionou ao cair já na estreia diante da russa

Svetlana Kuznetsova, que aplicou duplo 6/4 para ir às oitavas de final nesta terça. Com o bom resultado, a tenista da Rússia pegará agora a romena Sorana Cirstea, que na segunda rodada passou pela japonesa Misaki Doi por 6/1 e 6/2.

A australiana Samantha Stosur, 12.ª cabeça de chave, também bateu uma tenista da casa, Kimiko Date-Krumm, para ir às oitavas de final. Ela derrotou a veterana japonesa de 42 anos por 6/3 e 7/6 (7/2). A checa Lucie Safarova será a próxima adversária da tenista da Austrália na competição.