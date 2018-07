Azarenka elimina Vesnina em Wimbledon; Kvitova se despede na 2ª rodada

Ganhando embalo em seu retorno às quadras, a tenista bielo-russa Victoria Azarenka venceu mais uma em Wimbledon nesta quarta-feira e garantiu seu lugar na terceira rodada, ao superar a russa Elena Vesnina, 15ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Se vencer mais uma, poderá cruzar com a romena Simona Halep, uma das favoritas ao título, nas oitavas de final. Em outro jogo do dia, a checa Petra Kvitova se despediu do torneio londrino.

Azarenka praticamente não deu chances à Vesnina nesta quarta. Sacou forte, dominou no fundo de quadra e não perdeu o saque em nenhum momento do confronto. Foram 26 bolas vencedoras, contra 16 da rival russa. A ex-número 1 do mundo fechou o confronto em 1h38min.

Na terceira rodada, a tenista da Bielo-Rússia vai enfrentar a local Heather Watson, que também eliminou uma cabeça de chave nesta quarta. Ela passou pela letã Anastasija Sevastova, 18ª pré-classificada, por 6/0 e 6/4.

Se confirmar o favoritismo sobre Watson, Azarenka poderá duelar nas oitavas de final com Halep, atual número 2 do mundo e vice-campeã de Roland Garros. Em Wimbledon, Azarenka disputa apenas a sua segunda competição desde que voltou às quadras, após se tornar mãe, em dezembro.

QUEDA DA FAVORITA

Uma das principais favoritas ao título, a checa Petra Kvitova foi batida pela norte-americana Madison Brengle nesta quarta. Outra tenista que voltou a competir recentemente, Kvitova fez seu retorno em Roland Garros, no mês passado. No seu caso, o afastamento foi quase trágico, ao sofrer lesões nas mãos em um ataque a faca, em sua casa.

Recuperada, ela competiu em Paris, mas não foi longe. No entanto, foi campeã logo em seu segundo torneio, em Birmingham, no fim de junho. Exibindo grande forma sobre a grama, foi rapidamente alçada à posição de favorita em Wimbledon. Contudo, toda a expectativa acabou nesta quarta, diante de Brengle por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/2.

Na terceira rodada, a americana vai encarar a francesa Caroline Garcia, 21ª cabeça de chave, que avançou ao ganhar da romena Ana Bogdan por 6/4 e 6/3.

VENUS E SVITOLINA AVANÇAM

Sem qualquer risco, a ucraniana Elina Svitolina passou pela italiana Francesca Schiavone nesta quarta. A quarta cabeça de chave até aplicou um "pneu" na rival experiente, fechando o jogo por 6/3 e 6/0. Sua próxima adversária será a alemã Carina Witthoeft, que despachou a bielo-russa Aryna Sabalenka por 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3.

Já Venus Williams, 10ª cabeça de chave, quase foi surpreendida nesta quarta. Ela precisou de uma virada para superar a chinesa Wang Qiang por 4/6, 6/4 e 6/1. Em seguida, a veterana terá pela frente a japonesa Naomi Osaka, que venceu a checa Barbora Strycova, 22ª cabeça de chave, por 6/1, 0/6 e 6/4.

Maior esperança da torcida da casa, a britânica Johanna Konta também se garantiu na terceira rodada. Ela venceu nesta quarta a croata Donna Vekic por 7/6 (7/4), 4/6 e 10/8. Sua próxima adversária será a grega Maria Sakkari, que eliminou a checa Kristyna Pliskova por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/4.

Dominika Cibulkova, por sua vez, mostrou nesta quarta que o triunfo na estreia não foi por acaso. Vindo de uma sequência de derrotas em outros torneios, ela despachou a norte-americana Jennifer Brady por duplo 6/4. A eslovaca vai enfrentar agora a croata Ana Konjuh, que derrotou a romena Irina Begu por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/3.

Algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia, a romena Simona Halep conheceu sua próxima rival minutos depois do triunfo desta quarta. Ela vai cruzar com a chinesa Shuai Peng na terceira rodada. Peng venceu a espanhola Carla Suárez Navarro por duplo 6/2.