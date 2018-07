Azarenka encaixa seu jogo, vence Kerber e está nas oitavas em NY

Victoria Azarenka voltou a impor respeito no complexo de Flushing Meadows. Neste sábado, em Nova York, a bielo-russa venceu com garra a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 2/6 e 6/4, e avançou às oitavas de final do US Open. A tenista lutou muito para superar a reação de Kerber na segunda parcial e um começo forte da alemã no terceiro set. Agora, Azarenka encara a norte-americana Varvara Lepchenko, que venceu outra alemã, Mona Barthel, por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/3 e 6/4.

Em outros jogos pela terceira rodada da chave feminina do US Open, o destaque ficou por conta da britânica Johanna Konta, que surpreendeu a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 0, com 7/6 (7/2) e 6/3. No Grand Slam norte-americano deste ano, Konta bateu Garbiñe Muguruza, por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (4/7) e 6/2, no jogo de maior duração na história do torneio feminino, com 3 horas e 23 minutos.

A tenista, que nasceu na Austrália, não perde há 16 jogos, desde Wimbledon, quando caiu para Maria Sharapova. A adversária de Konta nas oitavas de final será a checa Petra Kvitova, que derrotou a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1.

A terceira rodada também teve a vitória da italiana Flavia Pennetta sobre a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 6/1 e 6/4. A italiana encara agora pelas oitavas a australiana Samantha Stosur, que bateu a também italiana Sara Errani por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/2 e 6/1.