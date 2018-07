Azarenka, Errani e Wozniacki ganham a 1ª no US Open

No fechamento da rodada desta terça-feira, Azarenka, número 2 do mundo, despachou rapidamente a alemã Dinah Pfizenmaier e agora joga contra a canadense Aleksandra Wozniak, que bateu a sérvia Vesna Dolonc por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5). Um pouco mais cedo, Errani, cabeça de chave número 4, ganhou da australiana Olivia Rogowska e na segunda rodada terá pela frente a compatriota Flavia Pennetta, que aplicou um 6/0 e 6/2 na norte-americana Nicole Gibbs.

Quem também avançou à segunda rodada, mas com mais dificuldades que Azarenka e Errani, foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki. A cabeça de chave número 6 venceu a chinesa Duan Yingying por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e enfrentará agora a sul-africana Chanelle Scheepers, que bateu de virada a compatriota Chanel Simmonds por 2 a 1 - com parciais de 2/6, 6/2 e 6/1.

Sensação nos últimos dois meses com a conquista de quatro torneios, a romena Simona Halep (número 19 do mundo) estreou bem no US Open com a vitória de virada sobre a britânica Heather Watson por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2. Sua próxima adversária será a croata Donna Vekic, que ganhou da colombiana Mariana Duque também por 2 a 1 - parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 6/2.

OUTROS JOGOS - Entre as cabeças de chave, também avançaram a francesa Alize Cornet (26), a russa Svetlana Kuznetsova (27) e a alemã Mona Barthel (28). Mas outras três caíram nesta terça e a maior surpresa ficou por conta da australiana Samantha Stosur. A 11.ª pré-classificada foi derrotada pela norte-americana Victoria Duval, que veio do qualifying (onde bateu a brasileira Teliana Pereira na primeira rodada), por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4.