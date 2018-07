Azarenka estreia com vitória tranquila em Wimbledon A bielo-russa Victoria Azarenka não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo, nesta terça-feira, em sua estreia em Wimbledon. A vice-líder do ranking mundial venceu a norte-americana Irina Falconi por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e se garantiu na segunda rodada do Grand Slam inglês.