Azarenka ganha fácil e avança à semifinal no Catar A bielo-russa Victoria Azarenka confirmou com tranquilidade o seu favoritismo diante da italiana Sara Errani, nesta sexta-feira, ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e garantir vaga na semifinal do Torneio de Doha. Com o resultado, a cabeça de chave número 1 da competição realizada no Catar garantiu vaga nas semifinais e seguiu em busca do bicampeonato.