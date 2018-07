Azarenka ganha fácil e Venus é eliminada em Roland Garros

Ex-líder do ranking mundial, Victoria Azarenka não teve dificuldades para estrear com vitória nesta edição de Roland Garros. A tenista bielo-russa arrasou a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, nesta segunda-feira, e assim se garantiu na segunda rodada do Grand Slam realizado em Paris.

Apenas a 27ª cabeça de chave da competição e provável adversária da norte-americana Serena Williams em um eventual confronto de terceira rodada na França, Azarenka agora terá como próxima adversária a checa Lucie Hradecka, que também atropelou em sua estreia. Ela passou pela chinesa Saisai Zheng por 6/3 e 6/0.

Cabeça de chave número 1, Serena Williams irá estrear em Roland Garros apenas nesta terça-feira, quando defenderá seu favoritismo diante da checa Andrea Hlavackova, que precisou disputar o qualifying para disputar a fase principal do torneio francês.

Mas, se Serena ainda não estreou, a sua irmã mais velha, Venus Williams, foi eliminada já na estreia da chave feminina nesta segunda. Outra ex-número 1 do mundo e agora 15ª cabeça de chave em Paris, a norte-americana acabou superada pela sua compatriota Sloane Stephens, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/1.

Com o triunfo expressivo na estreia, Stephens se garantiu na segunda rodada e agora irá encarar a britânica Heather Watson, que nesta segunda abriu a sua campanha na capital francesa derrotando a tenista local Mathilde Johansson por 6/4 e 7/5.

Já a checa Karolina Pliskova, a italiana Sara Errani, alemã Sabine Lisicki e a romena Irina-Camelia Begu confirmaram suas condições de cabeças de chaves em estreias nesta segunda-feira, diferentemente da checa Barbora Strycova, 22ª pré-classificada, que acabou superada na primeira rodada pela búlgara Tsvetana Pironkova por 7/6 (7/5) e 6/2.