Azarenka ganha fácil na estreia como número 1 Em seu primeiro jogo desde que conquistou o título do Aberto da Austrália e virou a número 1 do mundo, no final de janeiro, a tenista bielo-russa Victoria Azarenka estreou com vitória tranquila no Torneio de Doha, nesta quarta-feira, no Catar. Em apenas 1 hora, ela arrasou a alemã Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.