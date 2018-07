Azarenka mantém liderança do ranking após título

A situação praticamente assegura Azarenka como a número 1 do mundo até o final desta temporada. Isso só não acontecerá se a bielo-russa tiver desempenho desastroso no Masters da WTA, que reunirá as oito melhores tenistas do ano em Istambul, na próxima semana, e Sharapova for campeã.

A atualização desta segunda-feira não apresentou alterações nas 12 primeiras colocações no ranking da WTA. Assim, a norte-americana Serena Williams permanece na terceira colocação, seguida, em ordem, pela polonesa Agnieszka Radwanska, pela checa Petra Kvitova, pela alemã Angelique Kerber, pela chinesa Na Li, pela italiana Sara Errani, pela australiana Samantha Stosur e pela francesa Marion Bartoli, que completa o Top 10 da lista.

Campeã do Torneio de Osaka, no Japão, a britânica Heather Watson subiu 21 posições no ranking da WTA e agora está na 50ª colocação.

Confira as primeiras colocadas do ranking:

1.ª - Victoria Azarenka (BLR) - 10.955 pontos

2.ª - Maria Sharapova (RUS) - 9.135

3.ª - Serena Williams (EUA) - 7.900

4.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 7.265

5.ª - Petra Kvitova (RCH) - 6.515

6.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.470

7.ª - Na Li (CHN) - 5.095

8.ª - Sara Errani (ITA) - 4.855

9.ª - Samantha Stosur (AUS) - 4.330

10.ª - Marion Bartoli (FRA) - 3.850

11.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.585

12.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.075

13.ª - Nadia Petrova (RUS) - 2.845

14.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 2.845

15.ª - Roberta Vinci (ITA) - 2.405

16.ª - Maria Kirilenko (RUS) - 2.373

17.ª - Kaia Kanepi (EST) - 2.249

18.ª - Lucie Safarova (RCH) - 2.205

19.ª - Julia Goerges (ALE) - 2.025

20.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 1.841

192.ª - Teliana Pereira (BRA) - 321