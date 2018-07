Azarenka obtém 1º grande título na Austrália

O primeiro êxito da tenista de 22 anos em um grand slam também a torna a nova número um do mundo quando o ranking da WTA for divulgado na segunda-feira.

Embora sejam verdadeiras cópias uma da outra em termos de altura e estilo de jogo, Azarenka havia vencido as duas partidas anteriores da adversária, ambas no piso sintético, e a entrada das duas em quadra não poderia ter sido mais profética.

Portando uma mochila de grife, Sharapova foi seguida furtivamente pelo túnel por uma Azarenka de capuz, exalando ameaça nas sombras.

A ofensiva da novata, quando veio, foi brutalmente eficaz. Demorou até o terceiro game da partida, mas àquela altura os sinais visíveis de ansiedade haviam desaparecido.

Azarenka sofreu uma quebra de serviço em seu primeiro game e perdia de 0-30 no segundo quando finalmente captou o jogo de Sharapova.

Atacando em cada oportunidade, Azarenka usou sua velocidade superior e trabalho de pés para absorver e anular o poderoso tênis da russa, fazendo o que quis da adversária na linha de fundo.

A bielorrusa superou o déficit inicial e quebrou Sharapova duas vezes, levando o primeiro set em 46 minutos.

Mesmo com a russa em desvantagem Azarenka não suavizou o ataque, quebrando o saque de Sharapova no primeiro game do segundo set e evitando ela mesma uma quebra no game seguinte.

Ela logo encerrou o set e a partida, obtendo o troféu quando Sharapova disparou um backhand na rede. Azarenka caiu de joelhos e exclamou "não acredito" antes de correr para abraçar seus apoiadores na plateia.

Azarenka se tornou a terceira mulher, depois de Evonne Goolagong-Cawley e Chris O'Neil, a conquistar os títulos de simples júnior e profissinal em Melbourne, o primeiro deles em 2005.