Azarenka perde de Bartoli e encerra série invicta

A série de 26 vitórias seguidas de Victoria Azarenka, atual número 1 do mundo, chegou ao fim na noite desta quarta-feira. A bielo-russa, que ainda não havia perdido neste ano, não resistiu à francesa Marion Bartoli e foi superada por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h27min de partida, pelas quartas de final do Torneio de Miami.

Com uma campanha espetacular em 2012, Azarenka acumulava 26 vitórias seguidas, marcando o melhor início de temporada desde a série de 37 triunfos consecutivos de Martina Hingis, em 1997. No caminho desta série invicta, a bielo-russa conquistou quatro títulos, incluindo o Aberto da Austrália, seu primeiro troféu de Grand Slam.

Embalada, a bielo-russa venceu as principais tenistas do circuito, incluindo a russa Maria Sharapova (por duas vezes), a belga Kim Clijsters e a australiana Samantha Stosur, campeã do último US Open. Azarenka vencera até Bartoli, sua algoz nesta noite, nas quartas de final do Torneio de Sydney, na segunda semana do ano. A sequência de vitórias alçou a bielo-russa à liderança do ranking da WTA, ao fim do Aberto da Austrália.

Em Miami, a atual campeã já vinha mostrando queda de rendimento nos últimos jogos, principalmente no duelo contra a eslovaca Dominik Cibulkova, pelas oitavas de final. A número 1 vencera o confronto de virada após levar 6/1 no set inicial. Nos games finais da partida contra Bartoli, nesta quarta, a bielo-russa sinalizou dores na perna e chegou a chorar em quadra antes do match point.

Na semifinal, Bartoli, número sete do mundo, enfrentará a polonesa Agnieszka Radwanska, 5ª do ranking, responsável pela eliminação de Venus Williams nesta quarta. A outra semifinal reunirá Maria Sharapova e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.