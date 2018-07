Azarenka pressiona Wozniacki e Kvitova no ranking

A tenista checa precisava ser campeã do Torneio de Sydney para assumir a primeira colocação da lista nesta segunda-feira, mas parou nas semifinais. Mesmo assim, diminuiu a diferença para a líder. Agora, Kvitova está com 7.290 pontos, apenas 195 atrás de Wozniacki. No Aberto da Austrália, a checa defenderá as quartas de final de 2011, enquanto a dinamarquesa parou nas semifinais no ano passado.

As duas são perseguidas por Azarenka, que foi campeã do Torneio de Sydney na semana passada e permanece em terceiro lugar, com 6.865 pontos. No ano passado, a bielo-russa parou nas oitavas de final do primeiro Grand Slam da temporada. Maria Sharapova, que ainda não entrou em quadra neste ano, está em quarto lugar, com 6.440 pontos.

A australiana Samantha Stosur subiu para a quinta posição do ranking da WTA, com 5.585 pontos, beneficiada pela queda da chinesa Na Li, que defendia o título de 2011 do Torneio de Sydney, que foi apenas vice-campeã no último fim de semana. O Top 10 da lista é completado pela russa Vera Zvonareva, pela polonesa Agnieszka Radwanska, pela francesa Marion Bartoli e pela alemã Andrea Petkovic.

Ranking da WTA, 16/01:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 7.485 pontos

2.º Petra Kvitova (RCH), 7.290

3.ª Victoria Azarenka (BLR), 6.865

4.ª Maria Sharapova (RUS), 6.440

5.ª Samantha Stosur (AUS), 5.585

6.ª Na Li (CHN), 5.570

7.ª Vera Zvonareva (RUS), 5.435

8.ª Agnieszka Radwanska (POL), 5.330

9.ª Marion Bartoli (FRA), 4.710

10.ª Andrea Petkovic (ALE), 4.500

11.ª Francesca Schiavone (ITA), 4.040

12.ª Serena Williams (EUA), 3.300

13.ª Jelena Jankovic (SER), 3.115

14.ª Kim Clijsters (BEL), 3.041

15.ª Sabine Lisicki (ALE), 2.903

16.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.795

17.ª Shuai Peng (CHN), 2.760

18.ª Dominika Cibulkova (ESQ), 2.695

19.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.646

20.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.570

300.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 178