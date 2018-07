Azarenka salva 3 match points e vira sobre japonesa em retorno ao circuito

Foi um retorno com vitória, mas também com sofrimento. Victoria Azarenka venceu a primeira em sua volta ao circuito, após se tornar mãe, com uma virada sobre a japonesa Risa Ozaki em Maiorca, na Espanha. A bielo-russa precisou salvar três match points no segundo dia da partida, interrompido na terça por falta de iluminação natural. A ex-número 1 do mundo fechou o jogo por 6/3, 4/6 e 7/6 (9/7).

A reviravolta tem ainda mais sabor para Azarenka porque ela escapou da derrota na terça. Quando a arbitragem decidiu paralisar o jogo, a bielo-russa perdia por 6/3, 4/6 e 5/4. Com uma quebra de vantagem, Risa Ozaki iria sacar para fechar o jogo. Mas, na retomada do duelo, nesta quarta, Azarenka devolveu a quebra e levou o confronto para o tie-break, confirmando o favoritismo sobre a 74ª do ranking, após 2h44min.

A virada marca o retorno positivo de Azarenka às competições. Ela ficou mais de um ano afastada do circuito porque deu a luz em dezembro. A bielo-russa competiu pela última vez na edição de 2016 de Roland Garros. Nos últimos meses, retomou os treinos e decidiu voltar às quadras em Maiorca, como preparação para Wimbledon, que terá início no dia 3 de julho.

Nas oitavas de final, Azarenka vai enfrentar a croata Ana Konjuh. Se levar a melhor, a bielo-russa poderá enfrentar já nas quartas a letã Anastasija Sevastova, segunda cabeça de chave da competição espanhola.

Sevastova se tornou a mais bem ranqueada entre as tenistas da competição nesta quarta em razão da eliminação da russa Anastasia Pavlyuchenkova, derrotada pela alemã Julia Görges por 6/1 e 6/2. Nas quartas, Görges fará um duelo alemão com Sabine Lisicki, responsável por derrotar a norte-americana Shelby Rogers por 6/3 e 6/4 - Roger foi a algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na estreia.

A rodada desta quarta definiu outro confronto das quartas de final. A norte-americana Catherine Bellis vai enfrentar a checa Kristyna Pliskova. Bellis avançou ao derrotar a alemã Mona Barthel por 4/6, 6/4 e 6/2, enquanto Pliskova superou a veterana italiana Francesca Schiavone por 6/3 e 7/6 (9/7).