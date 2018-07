Azarenka se consolida em 2.º lugar no ranking após título

NOVA YORK - A bielo-russa Victoria Azarenka se consolidou na vice-liderança do ranking da WTA após conquistar o título do Torneio de Cincinnati no último domingo com uma vitória sobre a norte-americana Serena Williams. Ao ser campeã nos Estados Unidos, ela chegou aos 9.505 pontos, mas ainda distante da líder da lista.

Serena permanece na primeira colocação, com 12.260 pontos e uma vantagem de 2.755 pontos para Azarenka, que estava mais de 3 mil pontos atrás da norte-americana antes da disputa do Torneio de Cincinnati. Em compensação, a bielo-russa está com uma vantagem mais confortável para a terceira colocada.

Eliminada na sua partida de estreia em Cincinnati, a russa Maria Sharapova está com 8.766 pontos no ranking da WTA, 739 a menos do que Azarenka - na semana passada, a distância entre elas era de apenas 40 pontos.

A polonesa Agnieszka Radwanska continua na quarta colocação, agora seguida pela italiana Sara Errani, que subiu para o quinto lugar, ultrapassando Na Li. A tenista chinesa era a atual campeã do Torneio de Cincinnati, mas acabou sendo eliminada nas semifinais.

Apesar de ter anunciado a sua aposentadoria do tênis na semana passada, a francesa Marion Bartoli permanece na sétima colocação. Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que avançou até as quartas de final do Torneio de Cincinnati, ganhou duas posições e agora está em oitavo lugar.

A checa Petra Kvitova permanece na nona colocação, enquanto a alemã Angelique Kerber, que foi finalista em Cincinnati no ano passado e caiu na terceira rodada na edição de 2013 do torneio, está em décimo lugar após perder duas posições. Já a sérvia Jelena Jankovic subiu quatro posições na lista e agora ocupa a 11ª colocação depois de ser semifinalista em Cincinnati.

Já Teliana Pereira continua sendo a melhor tenista brasileira na lista. Ela perdeu uma posição e está em 105º lugar, com 654 pontos.

Confira a lista das 20 melhores do ranking:

1) Serena Williams (Estados Unidos) - 12.260 pontos

2) Victoria Azarenka (Bielo-Rússia) - 9.505 pontos

3) Maria Sharapova (Rússia) - 8.766 pontos

4) Agnieszka Radwanska (Polônia) - 6.335 pontos

5) Sara Errani (Itália) - 5.125 pontos

6) Na Li (China) - 4.825 pontos

7) Marion Bartoli (França) - 4.365 pontos

8) Caroline Wozniacki (Dinamarca) - 3.490 pontos

9) Petra Kvitova (República Checa) - 3.440 pontos

10) Angelique Kerber (Alemanha) - 3.420 pontos

11) Jelena Jankovic (Sérvia) - 3.265 pontos

12) Roberta Vinci (Itália) - 3.220 pontos

13) Samantha Stosur (Austrália) - 3.210 pontos

14) Kirsten Flipkens (Bélgica) - 2.961 pontos

15) Ana Ivanovic (Sérvia) - 2.940 pontos

16) Maria Kirilenko (Rússia) - 2.870 pontos

17) Sloane Stephens (Estados Unidos) - 2.865 pontos

18) Sabine Lisicki (Alemanha) - 2.556 pontos

19) Dominika Cibulkova (Eslováquia) - 2.400 pontos

20) Carla Suarez Navarro (Espanha) - 2.375 pontos

105) Teliana Pereira (Brasil) - 654 pontos