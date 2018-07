Azarenka supera Muguruza e vai às quartas em Miami

A bielo-russa Victoria Azarenka manteve o embalo e se classificou nesta segunda-feira às quartas de final do Torneio de Miami. A número 8 mundo avançou ao superar a espanhola Garbiñe Muguruza, quarta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), em 2 horas e 11 minutos.

A partida teve quatro quebras de serviço, sendo duas para cada tenista e uma em cada set. Assim, as duas parciais foram definidas no tie-break, com vitória de Azarenka. O primeiro deles foi o mais complicado para a bielo-russa, que chegou a estar perdendo por 6/4, mas conseguiu a virada ao fazer quatro pontos seguidos.

Campeã do Torneio de Indian Wells, Azarenka agora soma nove vitórias consecutivas. E a sua próxima adversária em Miami vai ser a britânica Johanna Konta, número 23 do mundo e semifinalista do Aberto da Austrália, que bateu a romena Monica Niculescu (33ª) por 2 a 0, com duplo 6/2.

Já a russa Ekaterina Makarova (31ª) derrotou a ucraniana Elina Svitolina (16ª) por 6/1 e 6/4, e será a adversária de Svetlana Kuznestova, também da Rússia, nas quartas de final.